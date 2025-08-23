präsentiert von WUNDERWEIB.de
Wöchentliches Horoskop

Das Geburtstagshoroskop für den 29. August 2025

Aus der Serie: Das große Geburtstagshoroskop für die Woche vom 25. bis 31. August 2025

Lesen Sie jetzt das Geburtstagshoroskop für alle, die am 29. August 2025 ihren Geburtstag feiern.

Alles Gute zu Ihrem Geburtstag am 29. August

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sonne und Mond schenken den Geburtstagskindern von heute tolle Energien für ihr nächstes Lebensjahr: Ihre geistigen Fähigkeiten werden von beiden Gestirnen bestärkt. Sie können davon ausgehen, dass Sie irgendwann im Laufe des kommenden Lebensjahres eine Idee haben werden, einen genialen Einfall, der sich vielleicht sogar vermarkten lässt. Sie machen möglicherweise bares Geld damit.

Ihre besten Zeiten: 12. – 14. November (Liebesenergien), 7. – 9. April (Lebensfreude), 1. – 3. August (Hoffnung).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Innere Balance, Klarheit und Seelenfrieden.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich nehme mein Glück in die Hand.

An diesem Tag geboren: Michael Jackson, Ingrid Bergman, John Locke, Hermann Löns.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Alles geht Ihnen locker von der Hand.

Traumdeutung Kind: Was sich hinter diesem Traum verbirgt. - Foto: iStock/mammuth
Traumsymbolik
Traumdeutung Kind: Was es Ihnen im Traum sagen möchte

Sie haben davon geträumt, wie Sie mit Kindern spielen? Oder Sie hatten im Traum Ihr Kind auf dem Arm? Was diese und andere Träume rund um Kinder zu bedeuten haben, erfahren Sie bei uns.

Zeichnung von einer Frau, die eine mit Blumen verzierte Mondsichel hält - Foto: AdobeFirefly (generiert mit KI)
Neumond-Energien
Alles zum Jungfrau-Neumond am 23.08.25: Diese 4 Sternzeichen können ihr Leben transformieren!

Hier erfahren Sie alles zum kraftvollen Jungfrau-Neumond am 23.08.25! Welche Sternzeichen profitieren am meisten?

Vier Naturelemente (Erde mit Pflanze, wirbelnder Rauch, Flamme und Wasserwelle) nebeneinander vor einem schwarzen Hintergrund - Foto: ana / AdobeStock (generiert mit KI)
Astrologie der Elemente
Sternzeichen Elemente im Überblick: Die wichtige Bedeutung von Feuer, Wasser, Erde und Luft

Welches Sternzeichen ist welchem Element zugeordnet und welche Eigenschaften gehen damit einher? Das erfahren Sie hier!

Sternzeichenkreis mit leuchtendem Hintergrund - Foto: BillionPhotos.com / AdobeStock
Die Sterne für das Wochenende
Ab dem 23.08.2025 erleben 3 Sternzeichen ein Wochenende voller sonniger Gelassenheit!

Das erste Wochenende der Jungfrau-Saison ab dem 23.08.2025 hält für diese 3 Sternzeichen unzählige Lichtmomente bereit.

Planet Venus mit dem Symbol des Sternzeichen Löwen - Foto: Astrowoche.de & iStock (Surasak Suwanmake, dottedhippo)
Venus-Wechsel
Venus im Löwen ab dem 25. August 2025: Bei diesen drei Sternzeichen sprühen jetzt die Funken

Am 25.08.25 wechselt Liebesplanet Venus in den leidenschaftlichen Löwen. Vor allem diese 3 Sternzeichen dürfen sich freuen!

Mondphasen mit Wolken und Glitzer - Foto: DariaS / AdobeStock
Thema der Woche
Das Neumond-Horoskop ab dem 22.08.25: Wie die Kräfte der Jungfrau jetzt Ihre Wunden heilen!

Die Jungfrau-Energien und der Neumond ab dem 22.08.25 bieten Ihnen die Chance, sich von seelischen Lasten zu befreien!