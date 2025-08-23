Das Geburtstagshoroskop für den 29. August 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sonne und Mond schenken den Geburtstagskindern von heute tolle Energien für ihr nächstes Lebensjahr: Ihre geistigen Fähigkeiten werden von beiden Gestirnen bestärkt. Sie können davon ausgehen, dass Sie irgendwann im Laufe des kommenden Lebensjahres eine Idee haben werden, einen genialen Einfall, der sich vielleicht sogar vermarkten lässt. Sie machen möglicherweise bares Geld damit.

Ihre besten Zeiten: 12. – 14. November (Liebesenergien), 7. – 9. April (Lebensfreude), 1. – 3. August (Hoffnung).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Innere Balance, Klarheit und Seelenfrieden.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich nehme mein Glück in die Hand.

An diesem Tag geboren: Michael Jackson, Ingrid Bergman, John Locke, Hermann Löns.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Alles geht Ihnen locker von der Hand.