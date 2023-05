Das Geheimnis Ihrer Gesundheit - Chiron in den Fischen

Was Ihnen die Kraft raubt, was Sie krank macht: Ein Leben ohne Liebe, die Kälte, die Sprachlosigkeit in der Beziehung, aber auch der Mangel an Gemeinsamkeiten. Wenn Sie sich alleine fühlen, wurzellos auf dieser Welt, weil Sie niemand haben, der Ihre spirituellen Erkenntnisse, Ihren Hang zur Mystik mit Ihnen teilt. Oder kein Verständnis für Ihre große schöpferische Fantasie hat.

Wer Sie krank macht: Ein Partner, der keine Gefühle zeigt, der vor sich hinschweigt und Sie nicht liebt. Sie werden diesen Zustand ertragen, lange ertragen, aber er nimmt Ihnen den Lebensmut, macht Sie krank, stürzt Sie in tiefe Depressionen und Selbstvorwürfe. Denn Sie werden stets bei sich selbst die Schuld für die kaputte Beziehung suchen. Die Gefahr ist groß bei Ihnen, dass Sie Krankheiten anziehen, um sich unbewusst selbst zu bestrafen.

Wer Sie gesund macht: Der starke Partner, die starke Schulter, auf die Verlass ist. Der Partner, der Ihnen die praktischen Dinge des Lebens abnimmt und für Sie kämpft, wenn es sein muss. Ja, was Sie gesund macht, Ihre Selbstheilungskräfte fördert, ist nicht die romantische Seelengemeinschaft, nicht der Tanz der Gefühle. Sondern tiefes Vertrauen und absoluter Verlass.

Hier geht's zum großen Gesundheits-Horoskop 2013 >>