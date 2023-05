Horoskop: Das macht sie krank, das tut Ihnen gut

Was Ihnen die Kraft raubt, was Sie krank macht: Ein Leben, das Ihren starken Willen gebrochen hat. In dem Sie beruflich oder auch in der Familie gegen so viele Widerstände stoßen, das Sie einschränkt und Ihnen keine Anerkennung schenkt – sodass Sie nur noch tun, was andere von Ihnen erwarten.

Wer Sie krank macht: Ewige Schwarzseher, Pessimisten, die alles kaputtreden, jede Freude, jedes ausgelassene Vergnügen. Die vor Erkältungen warnen, vor Grippeepidemien, wenn Sie vielleicht ganz spontan beim ersten Sonnenstrahl im Vorfrühling mit dem luftigen Kleidchen ausgehen wollen, das Ihre Figur betont. Die vor Rückenproblemen warnen, wenn Sie die Traumschuhe mit den besonders hohen Absätzen kaufen.

Wer Sie gesund macht: Menschen, Partner, Freunde, die Ihre Stärken loben und respektieren, die Ihre Kampfkraft, Ihre Begeis­terung bewundern – anstatt ständig an Ihnen herumzunörgeln. Die Gefahren kennen Sie selbst, Sie brauchen keinen Polizisten. Sie brauchen Menschen, die sich von Ihrer inneren Stärke leiten und führen lassen, die stolz auf Sie sind. Das macht Sie gesund, das gibt Ihnen das innere Selbstvertrauen, das Sie heilen wird.

