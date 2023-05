Das Geheimnis Ihrer Gesundheit - Chiron im Wassermann

Was Ihnen die Kraft raubt, was Sie krank macht: Ein Leben, das Sie enttäuscht, das keine Höhepunkte mehr hat, in Routine erstarrt und Sie in spießige Grenzen drängt. Sie brauchen die Ungebundenheit, die Neugierde, das bewegte Leben. Die Mittelmäßigkeit empfinden Sie wie ein Versagen. Sie haben Ihre Chancen nicht genutzt und das macht Sie krank.

Wer Sie krank macht: Menschen, die Sie einschränken, die Ihnen die Luft zum Atmen rauben. Das kann Ihr Partner sein, Ihre Familie , Ihr Chef, Ihre Freunde. Wer Ihre Talente, Ihre Stärken nicht sieht, wer Sie ungerecht behandelt, nimmt Ihnen Ihr Selbstvertrauen. Gibt Ihnen das Gefühl, versagt zu haben. Sie vereinsamen dabei. Rückenschmerzen breiten sich aus, Aller­gien, die wie eine Aggression gegen Sie selbst sind.

Wer Sie gesund macht: Der geistige Bruder, der Seelenfreund, der wahre Kumpel, der Ihnen emotional nicht nahestehen muss. Es ist eine andere, eine höhere Liebe, die Sie verbindet. Ihre stundenlangen Diskussionen, Ihre geistigen Kämpfe sind wie eine Therapie für Sie, die Ihre innere Balance stärkt und damit Ihre Selbstheilungskräfte fördert, Sie gesund macht.

