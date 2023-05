Das Geheimnis Ihrer Gesundheit - Chiron im Steinbock

Was Ihnen die Kraft raubt, was Sie krank macht: Eine Enttäuschung, Trennungsschmerz, eine gescheiterte Ehe oder die Pleite, das Scheitern im Beruf – Dramen, für die Sie sich stets selber die Schuld geben werden. Sie empfinden es einfach so, auch wenn es nicht so ist. Diese Rückschläge machen Sie depressiv. Tiefe psychische Leiden drohen.

Wer Sie krank macht: Sie sind auf Ihre Arbeit fixiert, auf Pflichterfüllung und Leistungsdruck, was Sie blind macht für die Schwächen, die dunklen Seiten unzuverlässiger Menschen, die Sie anziehen. Auf Sie ist Verlass, Sie sind ehrlich, aber auf Ihren Partner, Ihren Chef? Unehrlichkeit, Mangel an Vertrauen nimmt Ihnen die Sicherheit und macht Sie krank. Sie brauchen absolute Stabilität, die Ihre Selbstheilungskräfte fördert.

Wer Sie gesund macht: Der Mensch, der eisern zu Ihnen hält, der Sie stützt, Ihnen Mut macht, Sie fördert. Auf den hundert Prozent Verlass ist. Das muss nicht Ihr Partner sein. Sondern kann ein Freund sein, der wie ein großer Bruder ist, den Sie ein Leben lang suchen. Auch wenn Sie sich schwertun, sich einem Menschen zu öffnen – Sie brauchen so einen Menschen, der zu Ihrem Seelenpartner wird und Ihr Seelendoktor ist.

