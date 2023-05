Das Geheimnis Ihrer Gesundheit - Chiron in den Zwillingen

Was Ihnen die Kraft raubt, was Sie krank macht: Ein Leben ohne Höhepunkte, ohne viele Freunde, die Sie treffen können. Ein Leben, in dem Sie sich gefangen fühlen im spießigen Mittelmaß. Ein Job, der in Routine erstickt. Auch ein Leben auf dem Land fördert nicht unbedingt die Selbstheilungskräfte Ihres Chirons. Menschen heilen Sie.

Wer Sie krank macht: Spießer, Machos, der ergraute mürrische Ehemann, der Sie keinen Witz zu Ende erzählen lässt, ohne Sie zu korrigieren. Bedenken, Zweifel haben Sie selbst, Sie brauchen Bestätigung. Der Chef, der Ihnen keine Freiheit lässt, der Partner, der Ihnen die Lebensfreude nimmt, eine düstere Stimmung verbreitet, in der Ihre Beziehung verstummt ist – so ein Klima ist gefährlich für Ihre Gesundheit. Sie ziehen die Krankheit unbewusst an, um auszubrechen.

Wer Sie gesund macht: Tolerante Menschen, die voller Lebensfreude sind wie Sie, über jeden Ihrer Witze lachen können. Eine Freundin, mit der Sie stundenlang quatschen können, einfach nur quatschen, ist wie ein guter Arzt, ein Therapeut für Sie. Sie aktiviert unbewusst die Selbstheilungskräfte Ihres Chirons, die sich am besten, am stärksten bei Spaziergängen in luftigen Höhen entfalten, die Ihnen einen Abstand zu dieser Welt vermitteln.

