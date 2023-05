Das Geheimnis Ihrer Gesundheit - Chiron im Krebs

Was Ihnen die Kraft raubt, was Sie krank macht: Eine Trennung oder wenn die Familie auseinanderbricht, weil die Kinder aus dem Haus sind oder der Partner seine eigenen Wege geht. Auch ein Job , in dem ein ständiger Konkurrenzkampf Sie verunsichert. Vorsicht: Sie neigen dazu, in die Opferrolle zu flüchten. Oder in eine Krankheit, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.

Wer Sie krank macht: Sie ziehen Hypochonder magisch an. Aus denen nur eine Sehnsucht nach Liebe spricht, nach der Situation in der Kindheit: Wenn man krank war, wurde man von Mama umsorgt. Sie kennen das von sich selbst. Aber jetzt geht es um Sie, nur um Sie: Eingebildete Kranke, Jammerer, schwache Menschen machen Sie krank. Sie sind Gift für Sie.

Wer Sie gesund macht: Ein Partner, den Sie umsorgen können, eine Familie, die Sie liebt, und schätzt, was Sie tun. Menschen, die nichts unausgesprochen lassen, die viel miteinander reden – auch über Probleme, die Sie verdrängen. Sie vertragen die Wahrheit. Sie ist eine gute Therapie gegen Ihre ständigen Magenschmerzen und Ihre Migräne. Vertrauen, Verlässlichkeit machen Sie gesund. Diese Menschen brauchen Sie, auch wenn es nur eine Freundin ist.

