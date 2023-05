Das Geheimnis Ihrer Gesundheit - Chiron im Stier

Was Ihnen die Kraft raubt, was Sie krank macht: Ein ständiger Kampf um die Existenz. Geldnot, Schulden, ein unsicherer Arbeitsplatz in einem Unternehmen, das ständig kurz vor der Pleite steht. Auch eine Scheidung, eine plötzliche Trennung, die Ihr Leben aus den gewohnten Bahnen wirft, kann sehr gefährlich für Ihre Gesundheit werden.

Wer Sie krank macht: Ein Chef, der ständig vor den unsicheren Zeiten warnt und den Verlust der Arbeitsplätze an die Wand malt. Auch ein Partner, der nie auf die Füße kommt, der spielt, spekuliert, keine Sicherheit vermittelt, schadet Ihrer Gesundheit. Genauso wie unsichere, emotionale Verhältnisse. Vorsicht, Sie neigen dazu, sich unbewusst in eine Krankheit zu flüchten, weil Sie sich als krankes Kind daheim bei Mama umsorgt und sicher aufgehoben fühlten.

Wer Sie gesund macht: Der stabile Partner, auf den Verlass ist, ohne Launen. Der Mensch, der wie ein Fels in den Stürmen des Alltags steht – der Chef oder der gute Freund, dem man alles sagen kann. Wenn Sie krank sind, muss Ihnen der Partner alle finanziellen Probleme abnehmen, Ihnen ein Nest bauen, das Sie vor der Welt draußen schützt. Das macht Sie gesund.

