Das Geheimnis Ihrer Gesundheit - Chiron im Löwen

Was Ihnen die Kraft raubt, was Sie krank macht: Ein Leben ohne Herzlichkeit, in dem nur jeder an sich selbst denkt. Gefangen in einer düsteren Gemeinschaft, die vor sich hinrackert, ohne gemeinsame Freuden und Siege, die zusammen gefeiert werden. Das kann dem Menschen mit diesem Chiron das Selbstbewusstsein nehmen. Egal ob ihn diese Welt im Beruf oder privat umgibt. Es bringt ihn zum Schweigen, macht krank.

Wer Sie krank macht: Ihr offenes Wesen zieht Feinde an, die gegen Sie kämpfen, heimlich kämpfen, intrigieren, lügen, verleumden. Sie brauchen Offenheit, Ehrlichkeit im Beruf und daheim bei der Familie. Düstere, negative Menschen, die nicht lachen können, die nicht auf Ihrer Seite stehen, schaden Ihrer inneren Kraft, hemmen Ihre Selbstheilungsenergie.

Wer Sie gesund macht: Ein Partner voller Lebensfreude und Optimismus, der sich von Ihrer Entschlossenheit und Begeisterung anstecken lässt. Menschen, mit denen Sie viel lachen können, wirken heilsam auf Ihre Psyche. Wer Sie achtet, Ihre Talente schätzt und vor anderen Menschen verteidigt, ist heilsam. Die Rückendeckung der Familie ist Therapie für Sie.

