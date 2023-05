Das Gesundheits-Horoskop für Donnerstag, 01. Juli 2021

Die Gelenke machen Probleme

An Widder-Tagen ist es ungünstig, wenn man sich an den Zähnen etwas machen lässt, z. B. Kronen einsetzen oder Implantate. Günstig wirken sich aber Prophylaxe und eine professionelle Zahnreinigung aus. Zahnprobleme könnte den Zeichen mit Widder-, Steinbock-, Waage- und Krebs-Energie zu schaffen machen. Beugen Sie rechtzeitig vor. Vergessen Sie nicht, dass Sie Zahnseide nach dem Zähneputzen verwenden. Heute treffen sich auch Mars und Saturn in Opposition. Dieser Aspekt macht den Gelenken zu schaffen. Wer Arthrose hat, der leidet heute besonders darunter.

Tipp des Tages:

Zahnseide regelmäßig benutzen.

