Das Gesundheits-Horoskop für Mittwoch, 26. Juli 2023

Schafgarbe tut der Blase gut

Heute bei Skorpion-Mond spüren das alle mit Skorpion-, Stier-, Löwe- und Wassermann-Energie. Es kommt leicht zur schmerzhaften Blasenentzündung. Vorbeugende Bäder mit Schafgarbe können bei so manchem Frauenleiden helfen. Schwangere sollten zu große Anstrengungen meiden, da es bei Skorpion-Mond schneller zu Komplikationen kommen kann. Wer bei Skorpion-Mond seine Tage bekommt, der könnte unter stärkeren Menstruations-beschwerden als sonst leiden. Eine Wärmflasche am Bauch in Verbindung mit Bettruhe lindert die Beschwerden. Gönnen Sie sich Ruhepausen.

Tipp des Tages:

Am Abend mal wieder ein Buch lesen.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche