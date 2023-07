Das Gesundheits-Horoskop für Montag, 24. Juli 2023

Die Nieren mögen Tee und Wasser

Der Mond steht in der Waage und schwächt die Nieren. Dadurch wird dieses Organ anfälliger für Krankheiten. Gefährdet sind vor allem diejenigen, die viel Waage-, Steinbock-, Widder- und Krebs-Energie im Geburtshoroskop aufweisen. Vermeiden Sie eine Unterkühlung und trinken Sie möglichst viel, um Blase und Nieren gut durch zu spülen! Essen Sie an Waage-Tagen am besten Kohlgemüse wie Brokkoli, Weißkohl und Blumenkohl. Der Waage-Mond schenkt aber auch Gelassenheit und innere Ruhe. Machen Sie sich das zunutze, finden Sie Ihre innere Mitte.

Tipp des Tages:

Probieren Sie es mal mit Meditation.

