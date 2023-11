Das Gesundheits-Horoskop für Montag, 27. November 2023

Mit guter Laune in den Tag starten

Die Woche geht mit einem Vollmond in den luftigen Zwillingen los. Da ist man guter Dinge und startet zuversichtlich in den Tag. Mond-Tipp für heute: Gymnastik bringt Sie in Schwung! Mit dieser Übung trainieren Sie gleichzeitig Rücken, Schultern und Arme: In den Vierfüßlerstand gehen, das rechte Bein nach hinten strecken, Ferse nach oben. Die linke Hand nach vorn heben, Bein, Rücken und Arm bilden eine gerade Linie. Jetzt rechtes Knie und linken Ellbogen zusammenführen, dann wieder Arm und Bein strecken. Jede Seite zehnmal wiederholen.

Tipp des Tages:

Den Tag mit Gymnastik beginnen.

