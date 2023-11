Ihr Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 27. November bis 03. Dezember 2023

Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, dann kommt die gute Laune bestimmt nicht zu kurz. Aber nicht immer ist einem nach Lachen und guter Laune, der Alltag mit seinen Sorgen und Kummer macht oft zu schaffen. Aber es gibt Mittel und Wege, um aus den trüben Gedanken und der nervigen Stressfalle hin und wieder zu entkommen. Und das ist oft gar nicht so schwer. Hier ein paar Tipps: Setzen Sie sich an einen ruhigen Platz und schreiben Sie auf, wo sich besonders wohlfühlen, was Ihre schönsten Erinnerungen sind, über was Sie als letztes Mal so herzhaft gelacht haben, wer Sie liebt und wen Sie lieben. Hören Sie Ihre Lieblingsmusik, tanzen Sie und haben Sie bloß kein schlechtes Gewissen dabei, weil es vielleicht nicht gerade die richtige Zeit ist.

Legen Sie sich ein Witzebuch zu und lesen Sie immer dann darin, wenn Sie sich über etwas geärgert haben. Gönnen Sie sich regelmäßig etwas Schönes, z. B. einen Blumenstrauß, ein neues Kleid oder Schuhe. Und ernähren Sie bewusst, denn auch das richtige Essen macht gute Laune. Das bekannteste Gute-Laune-Nahrungsmittel ist Schokolade, aber auch Bananen, Nudeln, Kakao und eine Tasse Kaffee sorgen für gute Stimmung. Johanniskraut-Tee heitert bei depressiver Verstimmung auf.