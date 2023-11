Das Gesundheits-Horoskop für Samstag, 18. November 2023

Der Mond macht trübe Gedanken

Der Mond trifft sich in Konjunktion mit Pluto. Das ist ein Aspekt, der aufs Gemüt schlägt. Sie sehen heute, auch bei schönem Wetter, alles grau in grau. Sie kommen auch schwer in die Gänge, sind antriebslos. Gehen Sie dagegen an, lassen Sie sich nicht unterkriegen. Raffen Sie sich auf, gehen Sie nachmittags raus in die Natur. Lassen Sie die Eindrücke der Natur auf sich wirken. Sie geben Ihnen wieder Kraft und Ihre Laune wird garantiert von Stunde zu Stunde deutlich besser. Einen seelischen Ausgleich brauchen momentan die Zeichen mit Steinbock-, Krebs-, Widder- und Waage-Energie.

Tipp des Tages:

Johanniskrauttee hellt die Seele auf.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche