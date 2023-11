Ihr Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 13. bis 19. November 2023

Diese Woche findet ein Steinbock-Mond statt. Er ist aus astromedizinischer Sicht den Gelenken und der Haut zugeordnet. Unter anderem auch dem Meniskus und der leidigen Krankheit Rheuma. Wer an Rheuma erkrankt ist, der spürt beim Mond im Steinbock wieder verstärkt die Beschwerden. Diese Mond-Energie ist aber auch günstig, um Heilerfolge zu erzielen oder die Beschwerden zu lindern.

Hier ein paar Tipps, was man bei Rheuma tun kann: Vitamin D ist ein natürliches Heilmittel bei rheumatoider Arthritis und anderen rheumatoiden Beschwerden der Gelenke und Weichteile. Im Körper unterstützt Vitamin D den Aufbau von gesundem Knorpelgewebe und kann so degeneratives Rheuma aufhalten. Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin, das vor allem in Eigelb, Leber, Fisch und Milchprodukten enthalten ist. Ingwer enthält entzündungshemmende Wirkstoffe. Als tägliches Hausmittel kann ein daumengroßes Ingwerstück kleingehackt zu vielen Gerichten gegessen werden. Vitamin E und Vitamin C sind starke Antioxidantien, die freie Radikale neutralisieren helfen, was zur Linderung von Gelenksentzündungen durch Rheuma beiträgt. Eine hohe Dosis dieser Vitamine hilft als natürlicher Gelenkschutz gegen Rheumaschmerzen.