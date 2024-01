Das Gesundheits-Horoskop für Sonntag, 21. Januar 2024

Frische Luft stärkt die Atemwege

Der Mond steht heute in den Zwillingen. Am besten ist Bewegung an der frischen Luft. Der Mond begünstigt aber auch Gymnastik. Mit dieser Übung im Liegen tun Sie was für Bauch, Beine und Po: In der Seitenlage die gestreckten Beine vom Boden abheben. Das untere Bein nach hinten ziehen, das obere nach vorn. Die Beine immer gegengleich vor- und zurückführen, 60 Sekunden pro Seite, die Körperlinie aufrecht halten, langsam trainieren. Diese Übung sollten die Zeichen mit Jungfrau-, Zwillinge-, Fische- und Schütze-Energie mal ausprobieren.

Tipp des Tages: Bewegung an frischer Luft tut so gut.

