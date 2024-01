Ihr Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 15. bis 21. Januar 2024

Am Dienstag und Mittwoch steht der Mond im Widder. Diese Energie ist dem Kopfbereich zugeordnet, es könnten Probleme mit den Zähnen auftauchen, Kopfschmerzen könnten den Tag vermiesen, aber auch Probleme mit den Augen könnten auftauchen, z. B. Gerstenkorn, trockenes Auge, gerötete Augen oder eine Bindehautentzündung. Eine Gerstenkorninfektion im Auge ist unangenehm. Die Augen möglichst nicht mit den Fingern berühren. Bockshornkleesamen lindern die Beschwerden: 1 EL davon mit aufgekochtem Wasser zu einem Brei verrühren, auf ein Leinentuch streichen. Das Tuch für 30 Min. auf die entzündeten Augen legen. Die Bindehautentzündung, manchmal einfach als „rote Augen“ bezeichnet, ist eine sehr häufig auftretende Erkrankung. Es entzündet sich das Gewebe, das den vorderen Teil Ihres Auges bedeckt (die Bindehaut). In der Folge kann das Auge tränen und jucken. Ihr Auge kann auch anschwellen und wässrige oder klebrige Absonderungen aufweisen. Eine Bindehautentzündung wird oft durch bakterielle oder virale Erreger verursacht. Aber auch allergische Reaktionen auf einen Fremdstoff, wie Hausstaubmilben oder Pollen. In einigen Fällen können antibiotische Augentropfen zur Behandlung erforderlich sein. Auf alle Fälle sollte man jede Form von Problem mit den Augen von einem Arzt abklären lassen, am besten gleich von einem Augenarzt.

