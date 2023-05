Uranus-Transite zur Geburtssonne: Raus aus alten Mustern!

Wir müssen wissen: Die Konjunktion, das Quadrat oder die Opposition des Uranus zu unserer Sonne verführt uns dazu, die schnelle Lösung zu suchen, die uns befreit von Lasten, die wir nicht mehr tragen wollen. Doch in diesem Zuge laufen wir eben auch Gefahr, Gutes zu zerstören. Deshalb ist es sehr wichtig, sich unter diesen Transiten zu gedulden, was gleichzeitig das Schwierigste an ihnen ist.

Denn Uranus zu unserer Sonne spannt unsere Nerven bis zum Gehtnichtmehr, lässt auch bei sonst friedlichen Menschen die Reizschwelle drastisch sinken, was immer wieder zu unbedachten Ausbrüchen und Reaktionen führen kann. Manche Menschen können jetzt eine regelrechte Lust auf Entzweiung und Zerstörung entwickeln. Ein gefährlicher Reiz, der uns wie ein Teufel im Nacken sitzt und uns einflößt, aufs Ganze zu gehen und endlich alles abzustoßen, das nervt und behindert.

Sich nur zusammenzureißen, nichts zu tun und alles beim Alten zu belassen, ist jedoch auch nicht die Lösung, die uns unter diesen Transiten weiterbringt. Im Gegenteil, wenn wir uns gegen Neues verschließen, dann droht die innere Angespanntheit so groß zu werden, dass wir eine Nervenkrise bekommen oder Unfälle erleiden, da sich diese Unruhen dann im Äußeren manifestieren und Ausdruck suchen. Irgendwo muss diese enorme und übermäßige Energie ja hin.

Es ist schwer, jetzt in seiner eigenen Mitte zu bleiben, da diese Transite Widerstände in unserem Leben anzeigen, die so stark sind, dass sie uns von uns wegtreiben können. Zu uns selbst zu finden, bei uns zu bleiben, ist deshalb die Chance, der richtige Weg, da wir sonst ein Spielball unserer Emotionen werden. Wir können nicht nur einfach zerstören, um Neues zu verwirklichen, und wir können nicht nur stillhalten und abwarten, bis Uranus vorübergezogen ist. Aussitzen kann man zwar unter Umständen kurzzeitige Transite schneller laufender Planeten, nicht aber die des langsamen Uranus, der viele Monate die Sonne beschäftigt. Wir müssen also etwas tun. Die Frage ist nur, was und wie.

