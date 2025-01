Das Gesundheitshoroskop für Dienstag, 14. Januar 2025

Der Kreislauf macht Probleme

Da an Löwe-Tagen Herz und Kreislauf stärker belastet werden, sollte man größere Anstrengungen meiden, vor allem wenn man bereits Beschwerden in diesem Bereich hat. Gefährdet sind derzeit die Zeichen mit Löwe-, Wassermann-, Skorpion- und Stier-Energie. Der Löwe-Mond fördert auch Dinge, die Ihren Körper und Ihrer Schönheit nutzen. Starten Sie Ihr persönliches Pflegeprogramm. Eröffnen Sie heute Ihr eigenes „SPA-Center“ in Ihrem Badezimmer. Fangen Sie bei der Fußpflege an und hören Sie am Kopf mit einer sanften Kopfmassage auf. Verwöhnen Sie Ihren Körper mit wertvollen Ölen. Sie fühlen sich wie neugeboren.

Tipp des Tages:

Wechselduschen tun dem Kreislauf gut.