Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 13. bis 19. Januar 2025

"Mit Herz und Verstand kann ich mir und anderen das Leben leichter machen."

Der erste Vollmond im neuen Jahr steht im Krebs und schickt uns liebevoll in den Montag. Das Wohl unserer Herzensmenschen ist uns nun ganz wichtig und wir wollen mehr Zeit mit ihnen verbringen. Zeit, die man kaum sinnvoller nutzen kann. Dass wir bei diesem Vollmond auch etwas sentimental sind, wird von der Lebensfreude ausgehebelt – denn die kommt direkt von der Sonne-Uranus-Verbindung.

Und auch Mars und Neptun arbeiten zusammen und damit spüren wir ganz genau, wer jetzt Hilfe oder einfach nur unsere Nähe braucht. So können wir lieben Menschen, die von Problemen geplagt werden, wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Am Mittwoch müssen wir ein wenig aufpassen, denn Venus steht im Quadrat zu Jupiter. Da kann uns jemand begeistern und um den Finger wickeln, der es gar nicht gut mit uns meint.

Venus will uns nicht unglücklich machen, darum warnt sie uns rechtzeitig, auch mal den Verstand einzuschalten und die Dinge zu hinterfragen. Mit Sonne und Mars ziehen wir am Donnerstag mit geballter Faust in den Kampf – für uns selbst! Lange genug sind wir in der zweiten Reihe gestanden, jetzt treten wir nach vorne. Das wird nicht jedem gefallen, aber damit können wir leben.

Auch der Freitag bringt einen wichtigen Aspekt: das Sonne-Sextil-Neptun. Das macht uns wieder friedlicher und vor allem mitfühlend. Da kann ein ausgesetztes Kätzchen am Straßenrand schon zu Tränen rühren – und wir retten es natürlich liebevoll und geben ihm ein Zuhause.

Am wichtigsten wird der Sonntag. Da dreht sich wieder alles um die Liebe. Zum einen durch Venus und Saturn, aber auch Merkur und Venus lassen unser Herz hüpfen. Dazu hellen Merkur und Saturn auch unseren finanziellen Horizont auf. Die Woche endet wunderbar und wir sind glücklich.