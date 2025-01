Das Gesundheitshoroskop vom 13. bis zum 19. Januar 2025: Dieser Mond macht uns fit!

Diese Woche ist der Mond ab Dienstag wieder abnehmend. Diese Mondphase eignet sich gut, um für sein Wohlbefinden einiges zu tun, um topfit zu werden und es auch zu bleiben. Ein aktiver Lebensstil fördert nicht nur die körperliche, sondern auch die geistige Gesundheit. Beginnen Sie Ihren Tag am bes­ten mit einem kurzen Morgenritual, das Ihren Kreislauf in Schwung bringt. Schon zehn Minuten Dehnen oder Yoga genügen, um den Körper zu aktivieren. Gehen Sie außerdem möglichst oft an die frische Luft. Tageslicht und Bewegung stärken das Immunsystem und heben die Stimmung.

Für die allgemeine Fitness ist eine Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining ideal. Regelmäßige Spaziergänge, Radfahren oder Joggen verbessern das Herz-Kreislauf-Sys­tem. Kräftigungsübungen mit dem eigenen Körpergewicht – wie Kniebeugen oder Liegestütze – stärken die Muskulatur. Bereits 30 Minuten Bewegung am Tag wirken Wunder. Achten Sie zudem auf eine ausgewogene Ernährung. Obst, Gemüse und Vollkornprodukte liefern die nötigen Nährstoffe und Ballaststoffe. Ausreichend Wasser hält den Körper leis­tungsfähig und konzentriert. Nicht zuletzt spielt auch die Erholung eine wichtige Rolle. Gönnen Sie sich Pausen und sorgen Sie für ausreichend Schlaf. Mit diesen einfachen Schritten bleiben Sie fit, gesund und voller Energie!

Lesen Sie hier Ihr Gesundheitshoroskop für die Woche ab dem 13. Januar 2025.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.