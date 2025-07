Das Gesundheitshoroskop für Donnerstag, 10. Juli 2025

Nervöse Vollmond-Energie

Der Vollmond macht unruhig und nervös. Da ist man völlig neben der Spur, man kriegt nichts auf die Reihe, fängt viele Dinge gleichzeitig an und man wird einfach nicht fertig. Beginnen Sie den Tag in Ruhe, gönnen Sie sich ein ausgiebiges Frühstück, lesen Sie die Tageszeitung, gehen Sie in Gedanken durch, was unbedingt getan werden muss, und wägen Sie ab. Es kann auch mal was liegenbleiben. Gönnen Sie sich selbst etwas Schönes, das bringt mehr. Die Zeichen mit Steinbock-, Krebs-, Waage- und Widder-Energie sollten sich schonen und nicht übertreiben.

Tipp des Tages:

Beginnen Sie den Tag ohne viel Stress.