Das Gesundheitshoroskop für Freitag, 11. Juli 2025

Arthrose macht zu schaffen

Mit Mond und Uranus starten Sie voller Elan in den Tag. Sie können heute in Sachen Gesundheit einiges für sich tun. Sie finden vielleicht eine Methode, wie Sie Haut- oder Gelenkprobleme schnell wieder in den Griff bekommen. Wer Probleme mit Gelenken hat, z.B. mit einer Arthrose, der liegt mit sanften Dehnübungen richtig. Von Arthrose geplagt sind momentan besonders die Zeichen mit Schütze-, Zwillinge-, Jungfrau- und Fische-Energie. Auch Hautkrankheiten könnten zu schaffen machen. Tipp bei Juckreiz: Ringelblumensalbe. Bei entzündeter Haut hilft Neroliöl.

Tipp des Tages:

Dehnübungen tun den Gelenken gut.