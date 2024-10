Das Gesundheitshoroskop für Donnerstag, 17. Oktober 2024

Migräne macht zu schaffen

Heute sind vor allem die Zeichen mit Widder-, Waage-, Steinbock- und Krebs-Energie gefährdet, an Migräne oder Kopfschmerzen zu erkranken. Auch Zahnprobleme wie Karies und Parodontose sind häufiger zu beobachten. Die Zahnarztpraxen haben an Widder-Tagen wesentlich mehr zu tun. Beugen Sie rechtzeitig vor. Achten Sie auf sorgfältige Zahnpflege. Operationen im Bereich des Kopfes sollten nur in dringenden Fällen erfolgen. Eingewachsene Nägel lassen sich leichter entfernen. Eine kräftigende Massage im Nackenbereich – vor allem bei Neigung zu Migräne – ist sehr wohltuend.

Tipp des Tages:

Ölziehen tut dem Zahnfleisch gut.