Das Gesundheitshoroskop für Samstag, 12. Juli 2025

Wohlfühlen mit Mond und Venus

Mond und Venus lassen den Tag mit guter Energie beginnen. Man fühlt sich wohl in seiner Haut und nichts kann einen aus der Ruhe bringen. Sie lassen es sich heute gut gehen. Am besten, Sie laden sich keine unnötige Arbeit auf. Machen Sie nur, was wirklich sein muss. Körperlich könnten heute Krampfadern zu schaffen machen, vor allem bei den Zeichen mit Skorpion-, Stier-, Wassermann- und Löwe-Energie kann es diesbezüglich zu Problemen kommen. Tipp: Legen Sie die Beine hoch, und massieren Sie sie mit einer Beinwellsalbe ein, gönnen Sie sich Wassergüsse. Das alles stärkt die Venen und tut gut.

Tipp des Tages:

Rosskastanie stärkt die Venen.