Das Gesundheitshoroskop für Freitag, 2. August 2024

Den Magen nicht überlasten

Zu viel, zu fett? – So sollten Sie heute nicht essen! Wird der Magen ständig überlas­tet, kann es bei Krebs-Mond zu einer Refluxkrankheit kommen: Heiserkeit, Husten und sogar Asthma sind die Begleiterscheinungen. Besonders gefährdet sind die Zeichen mit Krebs-, Widder-, Steinbock- und Waage-Energien. Frische Ananas nach einem zu üppigen und zu fetten Essen verhindert lästige Magenbeschwerden. Während körperlicher Arbeit sollte nicht gegessen werden. Essen Sie in Ruhe, nehmen Sie sich Zeit und kauen Sie alles gut durch. Gewöhnen Sie sich an, kleinere Portionen zu essen.

Tipp des Tages:

Lieber kleinere Portionen essen.

