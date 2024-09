Das Gesundheitshoroskop für Freitag, 27. September 2024

Beim Sport nicht übertreiben

Geduld ist an Löwe-Tagen vor allem keine Stärke der Zeichen mit Löwe-, Skorpion-, Wassermann- und Stier-Energie. Außerdem wirkt sich die Löwe-Kraft auf den Kreislauf aus. Der Blutdruck steigt leicht an; vor allem jene, die bereits unter Bluthochdruck leiden, haben jetzt vermehrt Probleme. Ungeübte Sportler sollten etwas langsamer machen und jedes Sportprogramm mit einem sanften Aufwärmtraining beginnen. Die Kräuter Lorbeer, Rosmarin, Fingerhut, Kamille, Mistel sowie Weißdorn entfalten ihre Wirkung besonders intensiv, wenn sie an Löwe-Tagen angewandt werden.

Tipp des Tages:

Sanfte Sportarten sind heute besser.

Lesen Sie auch: Für diese 3 Sternzeichen bringt der September 2024 einen positiven Wandel!