Das Gesundheitshoroskop für Samstag, 28. September 2024

Stress schadet dem Blutdruck

Ein unruhiger Löwe-Tag. der Sie stresst und auspowert. Lassen Sie sich nicht zu sehr in die Stressmühle hineinziehen. Das gefällt Ihrem Herzen gar nicht. An Löwe-Tagen sind Herzstolpern und Herzrhythmusstörungen häu­figer zu beobachten. Von der Unruhe anstecken lassen sich oft die Zeichen mit Löwe-, Stier-, Wassermann- und Skorpion-Energie. Auch ein niedriger Blutdruck macht vielen zu schaffen. Sie kommen nicht in Schwung. Gönnen Sie sich einen entspannten Abend. Stellen Sie anfallende Arbeiten hinten an. Faulenzen tut nach einem stressigen Tag einfach mal gut.

Tipp des Tages:

Am Abend steht Ruhe auf dem Programm.

