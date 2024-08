Für diese 3 Sternzeichen bringt der September 2024 einen positiven Wandel!

Liebe Jungfrau, der September wird Ihr Monat! Nicht nur, dass die Sonne vom 24. August bis 23. September in Ihrem Zeichen steht und somit die Saison Ihres Sternzeichens herrscht, auch Venus und Mars sind diesen Monat an Ihrer Seite. In der Liebe stehen Ihnen dadurch besonders schöne Tage bevor, voller Herzklopfen und Leidenschaft. Gut möglich, dass ein ganz besonderer Mensch in Ihr Leben tritt, der es Ihnen so richtig angetan hat und Sie alle Zweifel an der Liebe vergessen lässt.

Hören Sie bei schwierigen Entscheidungen unbedingt auf Ihr Bauchgefühl und lassen Sie sich nicht beeinflussen, dann können Sie sämtliche Herausforderungen mit Leichtigkeit meistern. Sie wissen selbst am besten, was gut für Sie ist. Im beruflichen Bereich stehen die Zeichen nun auf Veränderung. Sie sind offen dafür, neue Wege zu beschreiten oder zumindest Ihr Aufgabenfeld zu erweitern und fühlen sich endlich wieder erfüllt.

Artikelbild und Social Media: rawintanpin/iStock