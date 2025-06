Das Gesundheitshoroskop für Mittwoch, 18. Juni 2025

Verwöhnen Sie Ihre Füße

Der Fische-Mond lenkt auch heute noch einmal unsere Aufmerksamkeit auf die Füße. Es heißt, die Seele spricht durch die Füße, und das kann man gut nachvollziehen. In den Fußsohlen sitzen viele Nerven und Muskeln, die auf das Wohlbefinden des gesamten Körpers wirken. Wenn Sie in Ihrem Geburtshoroskop viel Jungfrau-, Fische-, Zwillinge- oder Schütze-Energie haben, dann sollten Sie ein Verwöhnprogramm für Ihre Füße starten. Ein Kräuterbad erfrischt müde Füße und entspannt gleichzeitig. Greifen Sie auch an Fische-Tagen nicht zu vorschnell zu Medikamenten.

Tipp des Tages:

Ein Fußbad streichelt Ihre Seele.