Das Gesundheitshoroskop für Mittwoch, 27. November 2024

Eine Meditation tut der Seele gut

Der Mond in der Waage ermuntert uns zu meditieren, in uns zu gehen. Er unterstützt alles, was mit unserem seelischen Wohlbefinden zu tun hat. Lassen Sie es sich heute richtig gut gehen. Lesen Sie ein Buch, hören Sie Ihre Lieblingsmusik, tanzen Sie, gehen Sie spazieren, wenn es Ihre Zeit erlaubt, lassen Sie Naturerlebnisse auf sich wirken. Ihre Seele dankt es Ihnen. In Waage-Mond-Zeiten ist man anfälliger für Nierenerkrankungen. Trinken Sie deshalb viel Wasser, mindestens zwei Liter. Innere Unruhe legt sich ganz schnell mit dem Duft von Lavendel oder einem Lavendelbad. Sie sind schnell wieder in Ihrer Mitte.

Tipp des Tages:

Mal wieder in Ruhe ein Buch lesen.