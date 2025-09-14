präsentiert von WUNDERWEIB.de
Das Gesundheitshoroskop für Montag, 15. September 2025

Christine Schoppa, Astrologin
Christine Schoppa, Astrologin
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 15. bis 21. September 2025: Die Kraft der Salze

Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 15. September 2025!

Die Zahl 15 in einem Kreis vor dunkelblauem Hintergrund mit Sternen und 2 Stethoskopen
Foto: Astrowoche.de
Die Galle macht Probleme

Der Mond befindet sich im Krebs, an solchen Tagen reagieren Leber, Galle und Magen extrem empfindlich. Nehmen Sie deshalb möglichst wenig Fett und Alkohol zu sich. Vermeiden Sie Ärger, denn dieser schlägt ja bekanntlich auf den Magen und an Krebs-Tagen besonders. Auch Ängste machen jetzt mehr zu schaffen. Und Ärger, aber auch Angst ist die häufigste Ursache einer Magenschleimhautentzündung. Tipp bei Gallenleiden: Bei Koliken lindert ein warmer Leibwickel oder eine Wärmflasche die Schmerzen. Mariendistel und Schwarzkümmel wirken krampflösend und unterstützen die Galle.

Tipp des Tages:

Fencheltee tut dem Magen gut.

Das Gesundheitshoroskop vom 15. bis 21. September 2025: Die Kraft der Salze
Das Gesundheitshoroskop für Dienstag, 16. September 2025
