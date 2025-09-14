Das Gesundheitshoroskop für Montag, 15. September 2025
Die Galle macht Probleme
Der Mond befindet sich im Krebs, an solchen Tagen reagieren Leber, Galle und Magen extrem empfindlich. Nehmen Sie deshalb möglichst wenig Fett und Alkohol zu sich. Vermeiden Sie Ärger, denn dieser schlägt ja bekanntlich auf den Magen und an Krebs-Tagen besonders. Auch Ängste machen jetzt mehr zu schaffen. Und Ärger, aber auch Angst ist die häufigste Ursache einer Magenschleimhautentzündung. Tipp bei Gallenleiden: Bei Koliken lindert ein warmer Leibwickel oder eine Wärmflasche die Schmerzen. Mariendistel und Schwarzkümmel wirken krampflösend und unterstützen die Galle.
Tipp des Tages:
Fencheltee tut dem Magen gut.