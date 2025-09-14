präsentiert von WUNDERWEIB.de
Wöchentliches Horoskop

Das Gesundheitshoroskop für Sonntag, 21. September 2025

Christine Schoppa, Astrologin
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 15. bis 21. September 2025: Die Kraft der Salze

Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 21. September 2025!

Die Zahl 21 in einem Kreis vor dunkelblauem Hintergrund mit Sternen und 2 Stethoskopen
Nie wieder Rauchen

Wenn Sie heute mit dem Rauchen aufhören, dem Naschen und zu häufigen Alkoholgenuss reduzieren, regenerieren Sie Ihren Körper in Windeseile. Am besten suchen Sie sich Ihren Lebenspartner oder Freunde als Gleichgesinnte. Der heutige Neumond hilft auch, dass Fettpolster und Giftstoffe schneller abgebaut werden. Der Stoffwechsel und die Abwehrkräfte des Körpers werden angeregt und gestärkt. Die Selbstheilungskräfte des Körpers sind auch erhöht. Die Zeichen, die Fasten jetzt besonders gut durchhalten, sind die Zeichen mit Fische-, Schütze-, Zwillinge und Jungfrau-Energie.     

Tipp des Tages:

Über den Tag verteilt viel Wasser trinken.

Das Gesundheitshoroskop vom 15. bis 21. September 2025: Die Kraft der Salze
