Das Gesundheitshoroskop für Dienstag, 16. September 2025
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 15. bis 21. September 2025: Die Kraft der Salze
Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 16. September 2025!
Lebensfreude mit Jupiter
Mond und Jupiter in Konjunktion lässt keine schlechte Laune zu. Man fühlt sich frei, locker und kann das Leben genießen. Lediglich den Zeichen mit Krebs-, Widder-, Waage- und Steinbock-Energie macht es zu schaffen, dass sie Ernährungssünden büßen müssen. Das kann sich mit Sodbrennen, Übelkeit und Verdauungsproblemen bemerkbar machen. Stellen Sie sich einen Ernährungsplan auf, achten Sie darauf, dass Sie wenig Fette zu sich nehmen. Werden Sie doch mal für ein paar Tage zum*zur Vegetarier*in. Decken Sie sich reichlich mit Obst und Gemüse ein. Trinken Sie ausreichend Wasser oder Kräutertee.
Tipp des Tages:
Bewegung macht gute Laune.