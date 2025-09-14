Diese 3 Sternzeichen erleben in der Woche ab dem 15.09.25 eine wunderbare Glückssträhne!

Die Woche ab dem 15. September 2025 hält ganz besondere Highlights bereit. Der Wochenbeginn gestaltet sich zunächst ruhig und überschaubar – ideal, um entspannt in die neue Woche zu starten und sich auf das, was kommt, einzustimmen. Doch schon ab Dienstag, dem 16. September, sorgt ein Venus-Mars-Sextil für prickelnde Momente: Liebe, Romantik und ein Hauch von Erotik liegen in der Luft und sorgen für Herzklopfen.

Kurz darauf, am 18. September, bringt der Wechsel von Merkur in die Waage frischen Wind und neue Impulse, während Venus sich nur einen Tag später in die Jungfrau begibt und harmonische Beziehungen fördert. Den krönenden Abschluss bildet schließlich der Neumond am 21. September, ebenfalls im Zeichen der Jungfrau. Er schenkt eine wunderbare Gelegenheit, um Wünsche zu manifestieren und Pläne für die kommende Zeit zu schmieden.

Drei Sternzeichen dürfen sich in diesen ereignisreichen Tagen ganz besonders glücklich schätzen: Sie werden von den Sternen reich beschenkt und erleben die schönste Zeit.

