Die Sterne der Woche

Diese 3 Sternzeichen erleben in der Woche ab dem 15.09.25 eine wunderbare Glückssträhne!

Kimberly Harfst - Foto: kimberly-harfst-autorenprofil
Kimberly Harfst, Online-Redakteurin für Astrologie-Themen

Die Woche ab dem 15. September wird für drei Sternzeichen fantastisch, denn die Sterne bringen Liebe, Glück und Erfolg.

Die Woche ab dem 15. September 2025 hält ganz besondere Highlights bereit. Der Wochenbeginn gestaltet sich zunächst ruhig und überschaubar – ideal, um entspannt in die neue Woche zu starten und sich auf das, was kommt, einzustimmen. Doch schon ab Dienstag, dem 16. September, sorgt ein Venus-Mars-Sextil für prickelnde Momente: Liebe, Romantik und ein Hauch von Erotik liegen in der Luft und sorgen für Herzklopfen.

Kurz darauf, am 18. September, bringt der Wechsel von Merkur in die Waage frischen Wind und neue Impulse, während Venus sich nur einen Tag später in die Jungfrau begibt und harmonische Beziehungen fördert. Den krönenden Abschluss bildet schließlich der Neumond am 21. September, ebenfalls im Zeichen der Jungfrau. Er schenkt eine wunderbare Gelegenheit, um Wünsche zu manifestieren und Pläne für die kommende Zeit zu schmieden.

Drei Sternzeichen dürfen sich in diesen ereignisreichen Tagen ganz besonders glücklich schätzen: Sie werden von den Sternen reich beschenkt und erleben die schönste Zeit.

Auch aktuell: Der Jungfrau-Neumond und die Sonnenfinsternis am 21.09.2025 lassen 4 Sternzeichen innerlich aufblühen!

Stiere meistern die Woche mit Engagement und innerer Stärke

Das wird eine besondere Woche, lieber Stier! Die aktuelle Jungfrau-Saison treibt Ihren Ehrgeiz auf den Höhepunkt, und das hilft Ihnen vor allem dabei, im Job zu glänzen. Sie trauen sich, mehr Verantwortung zu übernehmen, lassen sich von Hindernissen nicht verunsichern und kommen mit großem Organisationstalent schnell voran. Jetzt kann eine Beförderung oder ein erfolgreicher Jobwechsel schneller als gedacht klappen. Seien Sie ruhig stolz auf sich!

Spätestens wenn Venus in der Jungfrau steht, sieht es auch in Ihrem Liebesleben vielversprechend aus. Wünschen Sie sich eine stabile Partnerschaft oder zumindest ein wenig Abwechslung und schöne Dates? Dann können Sie jetzt das Ruder übernehmen und Kontakte knüpfen. Ihre Selbstsicherheit ist anziehend, und es kann jemand dabei sein, der Sie fasziniert. Auch Paare haben gute Chancen, aus einem Liebestief aufzutauchen, denn die Kommunikation funktioniert besser und die Spätsommertage lassen sich gemeinsam genießen.

Der Tipp der Sterne für die Woche: Der Neumond in dieser Woche lädt Sie dazu ein, alte Routinen abzulegen und etwas auszuprobieren. Auch wenn Sie normalerweise lieber alles beim Alten lassen, können Sie von den Neuerungen profitieren, lieber Stier!

Das Monatshoroskop im September 2025 für das Sternzeichen Stier

Zwillinge tanken Inspiration und folgen ihrer Abenteuerlust

Zwillinge können den ruhigen Wochenstart zunächst nutzen, um liegen gebliebene Aufgaben aufzuarbeiten und neue Energie zu schöpfen. Doch allzu viel Routine entspricht normalerweise nicht Ihrem Naturell und langweilt Sie schnell. Wie gut, dass das Venus-Mars-Sextil ab Mittwoch für frischen Wind sorgt, besonders in Herzensangelegenheiten. Ihre Abenteuerlust wächst, und dem Wunsch, dem Alltag zu entfliehen, sollten Sie nachgehen. Laden Sie Ihr Herzblatt oder einen Lieblingsmenschen ein, gemeinsam etwas Außergewöhnliches zu erleben. An spannenden Ideen mangelt es Ihnen nicht, und in Gesellschaft genießen Sie diese noch mehr!

Mit Merkur im luftverwandten Zeichen Waage können Sie sich auf zusätzlichen Schwung freuen. Harmonie und Leichtigkeit begleiten Sie nun durch die Tage und unterstreichen Ihr Talent für Kommunikation. Ob zu Hause oder im Job – mit viel Charme und Fingerspitzengefühl verbreiten Sie gute Laune und überzeugen Ihr Gegenüber freundlich, aber bestimmt. Das verschafft Ihnen eine Woche voller positiver Impulse und neuer Möglichkeiten!

Der Tipp der Sterne für die Woche: Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, ein lang gehegtes Vorhaben endlich in die Tat umzusetzen oder beruflich den nächsten Schritt zu planen.

Das Monatshoroskop im September 2025 für das Sternzeichen Zwillinge

Steinböcke gelingen Neuanfänge

Steinböcke sind die Glückskinder der Woche! Jupiter, der aktuell im Krebs verweilt, und auch die Jungfrau-Saison wirken unterstützend und eröffnen tolle Möglichkeiten. Vielleicht erwartet Sie ein Geldgewinn, die Beziehung zu Ihrem Schatz verbessert sich oder ein beruflicher Neuanfang kündigt sich an. Oder alles auf einmal? Hauptsache, Sie grübeln nicht so lange, sondern genießen die vielen kleinen, aber wertvollen Geschenke, die Ihnen das Universum in dieser Woche macht.

Haben Sie zuletzt mit Unzufriedenheit gekämpft und sich einen Neustart gewünscht? Dann bieten der Neumond und die gleichzeitige partielle Sonnenfinsternis die ideale Gelegenheit dazu. Ob Sie nun vom Auswandern träumen oder sich beruflich weiterentwickeln möchten, die Sterne unterstützen Ihre Pläne und schenken Ihnen Rückenwind. Die letzten Monate des Jahres können damit noch einmal richtig spannend werden.

Der Tipp der Sterne für die Woche: Vertrauen Sie auf Ihre Fähigkeiten und werden Sie aktiv, lieber Steinbock. Schon in dieser Woche können Sie vieles in Ihrem Leben zum Positiven verändern!

Das Monatshoroskop im September 2025 für das Sternzeichen Steinbock

Artikelbild und Social Media: rawintanpin/iStock

