Wöchentliches Horoskop

Das Gesundheitshoroskop vom 15. bis 21. September 2025: Die Kraft der Salze

Christine Schoppa, Astrologin
Christine Schoppa, Astrologin

Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit für die aktuelle Woche vom 15. bis 21. September 2025!

Video: Glutamat

Dieser Mond verstärkt die Heilkraft der Natur

Immer öfter greift man zu alterna­tiven Heilmethoden. Wenn der Mond in der Jungfrau steht, dann wirken natürliche Heilmethoden besonders gut. Und immer beliebter werden die Schüßler Salze. Der Grund: Die Anwendung ist einfach, sie haben keine Nebenwirkungen und Sie unterstützen die Selbstheilungskräfte auf natürliche Art. Zwölf Salze gibt es, und jedes hat seine besondere Kraft.

  1. „Nr. 1 Calcium Flouratum“ – es festigt erschlafftes Gewebe und entwässert.

  2. „Nr. 2 Calcium Phosphoricum“ – unterstützt die Bildung von Knochen und Zellen, beugt Osteoporose vor.

  3. „Nr. 3 Ferrum Phosphoricum“ – stärkt die Abwehrkräfte und schützt so vor Erkältungen.

  4. „Nr. 4 Kalium Chloratum“ – wird bei Erkrankungen der Schleimhäute eingesetzt.

  5. „Nr. 5 Kalium Phosphoricum“ – hilft bei Nervosität und Erschöpfung.

  6. „Nr. 6 Kalium Sulfuricum“ – entlastet die Leber.

  7. „Nr. 7 Magnesium Phosphoricum“ – wirkt krampflösend und schmerzstillend.

  8. „Nr. 8 Natrium Chloratum“ – kontrolliert den Wasserhaushalt.

  9. „Nr. 9 Natrium Phosphoricum“ – reguliert den Säure-Basen-Haushalt und hilft beim Abnehmen.

  10. „Nr. 10. Natrium Sulfuricum“ – stimuliert die Verdauung und entschlackt.

  11. „Nr. 11 Silicea“ – beugt vorzeitigem Altern vor, schützt vor Faltenbildung und schlaffer Haut. 

  12. „Nr. 12 Calcium Sulfuricum“ – wirkt entzündungshemmend.

Das Gesundheitshoroskop für Montag, 15. September 2025
