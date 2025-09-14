Das Gesundheitshoroskop vom 15. bis 21. September 2025: Die Kraft der Salze
Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit für die aktuelle Woche vom 15. bis 21. September 2025!
Dieser Mond verstärkt die Heilkraft der Natur
Immer öfter greift man zu alternativen Heilmethoden. Wenn der Mond in der Jungfrau steht, dann wirken natürliche Heilmethoden besonders gut. Und immer beliebter werden die Schüßler Salze. Der Grund: Die Anwendung ist einfach, sie haben keine Nebenwirkungen und Sie unterstützen die Selbstheilungskräfte auf natürliche Art. Zwölf Salze gibt es, und jedes hat seine besondere Kraft.
„Nr. 1 Calcium Flouratum“ – es festigt erschlafftes Gewebe und entwässert.
„Nr. 2 Calcium Phosphoricum“ – unterstützt die Bildung von Knochen und Zellen, beugt Osteoporose vor.
„Nr. 3 Ferrum Phosphoricum“ – stärkt die Abwehrkräfte und schützt so vor Erkältungen.
„Nr. 4 Kalium Chloratum“ – wird bei Erkrankungen der Schleimhäute eingesetzt.
„Nr. 5 Kalium Phosphoricum“ – hilft bei Nervosität und Erschöpfung.
„Nr. 6 Kalium Sulfuricum“ – entlastet die Leber.
„Nr. 7 Magnesium Phosphoricum“ – wirkt krampflösend und schmerzstillend.
„Nr. 8 Natrium Chloratum“ – kontrolliert den Wasserhaushalt.
„Nr. 9 Natrium Phosphoricum“ – reguliert den Säure-Basen-Haushalt und hilft beim Abnehmen.
„Nr. 10. Natrium Sulfuricum“ – stimuliert die Verdauung und entschlackt.
„Nr. 11 Silicea“ – beugt vorzeitigem Altern vor, schützt vor Faltenbildung und schlaffer Haut.
„Nr. 12 Calcium Sulfuricum“ – wirkt entzündungshemmend.
