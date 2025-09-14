Das Horoskop der goldenen Aussichten ab dem 15.09.2025: Diese Sterne bringen uns jetzt Glück!

Sie haben sich großzügig im Urlaub etwas gegönnt und jetzt klafft ein Loch in Ihrem Geldbeutel? Keine Sorge – die Sterne haben Großes mit Ihnen vor! Gleich mehrere Himmelskräfte arbeiten diese Woche Hand in Hand, damit Sie Ihre Finanzen ordnen, Ihre Ideen schärfen und Ihre Sorgen loswerden können.

Finanzjongleur Merkur spielt dabei die Hauptrolle. In den letzten Tagen, in denen er sich in der nüchternen Jungfrau aufhält, prüft er Ihre Situation wie ein schlauer Buchhalter, stellt kritische Fragen und will, dass Sie endlich Bilanz ziehen. Unterstützt wird er dabei besonders am Mittwoch, 17.09.2025, von Saturn, dem strengen Aufseher, der keine Ausrede gelten lässt.

Der verantwortungsbewusste Saturn sorgt dafür, dass Sie ehrlich zu sich selbst sind: Wo haben Sie zu viel ausgegeben, wo können Sie sparen, und wo braucht es neue Strukturen? Diese Klarheit mag anfangs unbequem sein, doch sie ist der Schlüssel, um mit einem guten Gefühl der Sicherheit aus der Woche hervorzugehen.

