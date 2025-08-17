Das Gesundheitshoroskop für Montag, 18. August 2025

Allergien machen zu schaffen

Ihre geistigen Kräfte könnten etwas geschwächt sein. Arbeiten, die viel Konzentration erfordern, wollen nicht richtig gelingen. Schuld ist der Zwillinge-Mond, der besonders die Aufmerksamkeit von denen schwächt, die über viel Jungfrau-, Zwillinge-, Schütze- und Fische-Energie in Ihrem Horoskop verfügen. Trinken Sie viel, gehen Sie zwischendurch an die frische Luft und essen Sie nur leichte Kost. Nicht nur im Frühling ist Pollenzeit auch im August haben Allergiker mit Pollenflügen zu kämpfen. Die Zeichen mit Schütze-, Zwillinge-, Jungfrau- oder Fische-Energie trifft es besonders.

Tipp des Tages:

Trainieren Sie Ihren Geist mit Rätsel lösen.