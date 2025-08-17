präsentiert von WUNDERWEIB.de
Wöchentliches Horoskop

Das Gesundheitshoroskop für Dienstag, 19. August 2025

Christine Schoppas Jahresprognose 2023 - Foto: Astrowoche
Christine Schoppa, Astrologin
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 18. bis 24. August 2025: Diese Regel entlastet Ihre Augen!

Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 19. August 2025!

Die Zahl 19 in einem Kreis vor dunkelblauem Hintergrund mit Sternen und 2 Stethoskopen
Foto: Astrowoche.de
Verletzungsgefahr mit Mars

Heute treffen sich Mond und Mars im Quadrat. Diese Energie kann Verletzungsgefahr bedeuten, aber auch Brandwunden sind möglich. Also achtsam mit dem Feuerzeug umgehen. Der Krebs-Mond kann bei sensiblen und empfindsamen Menschen zu Stimmungsschwankungen führen. Gefährdet sind alle mit viel Krebs-, Fische-, Skorpion- und Waage-Energie. Ärger schlägt be­kanntlich auf den Magen – und das vor allem bei den Zeichen mit Widder- und Steinbock-Energie. Achten Sie auch auf eine gesunde Ernährung.

Tipp des Tages:

Nehmen Sie zum Braten Kokosöl statt Rapsöl.

