Das Gesundheitshoroskop für Dienstag, 19. August 2025
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 18. bis 24. August 2025: Diese Regel entlastet Ihre Augen!
Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 19. August 2025!
Verletzungsgefahr mit Mars
Heute treffen sich Mond und Mars im Quadrat. Diese Energie kann Verletzungsgefahr bedeuten, aber auch Brandwunden sind möglich. Also achtsam mit dem Feuerzeug umgehen. Der Krebs-Mond kann bei sensiblen und empfindsamen Menschen zu Stimmungsschwankungen führen. Gefährdet sind alle mit viel Krebs-, Fische-, Skorpion- und Waage-Energie. Ärger schlägt bekanntlich auf den Magen – und das vor allem bei den Zeichen mit Widder- und Steinbock-Energie. Achten Sie auch auf eine gesunde Ernährung.
Tipp des Tages:
Nehmen Sie zum Braten Kokosöl statt Rapsöl.