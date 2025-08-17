Das Gesundheitshoroskop für Dienstag, 19. August 2025

Verletzungsgefahr mit Mars

Heute treffen sich Mond und Mars im Quadrat. Diese Energie kann Verletzungsgefahr bedeuten, aber auch Brandwunden sind möglich. Also achtsam mit dem Feuerzeug umgehen. Der Krebs-Mond kann bei sensiblen und empfindsamen Menschen zu Stimmungsschwankungen führen. Gefährdet sind alle mit viel Krebs-, Fische-, Skorpion- und Waage-Energie. Ärger schlägt be­kanntlich auf den Magen – und das vor allem bei den Zeichen mit Widder- und Steinbock-Energie. Achten Sie auch auf eine gesunde Ernährung.

Tipp des Tages:

Nehmen Sie zum Braten Kokosöl statt Rapsöl.