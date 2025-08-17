Das Gesundheitshoroskop für Sonntag, 24. August 2025

Man überschätzt seine Kräfte

Sonne und Uranus im Quadrat machen den Tag heute ziemlich unberechenbar. Man weiß vor lauter Überschwang nicht, was man am liebsten tun würde. Da hat man plötzlich Lust auf Sport und es soll möglichst viel bringen, z.B. eine lange, bergige und schwierige Wandertour oder eine Radtour mit Höhenanstieg. Und genau hier liegt die Gefahr, man überschätzt seine Kräfte und übernimmt sich ganz schnell. Weniger ist mehr, vor allem wenn heißes Wetter ist. Zu Übertreibungen neigen jetzt ganz besonders die Zeichen mit Widder-, Waage-, Steinbock- und Krebs-Energie.

Tipp des Tages:

Sport ja! Aber bitte in Maßen.