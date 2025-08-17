Das Gesundheitshoroskop für Sonntag, 24. August 2025
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 18. bis 24. August 2025: Diese Regel entlastet Ihre Augen!
Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 24. August 2025!
Man überschätzt seine Kräfte
Sonne und Uranus im Quadrat machen den Tag heute ziemlich unberechenbar. Man weiß vor lauter Überschwang nicht, was man am liebsten tun würde. Da hat man plötzlich Lust auf Sport und es soll möglichst viel bringen, z.B. eine lange, bergige und schwierige Wandertour oder eine Radtour mit Höhenanstieg. Und genau hier liegt die Gefahr, man überschätzt seine Kräfte und übernimmt sich ganz schnell. Weniger ist mehr, vor allem wenn heißes Wetter ist. Zu Übertreibungen neigen jetzt ganz besonders die Zeichen mit Widder-, Waage-, Steinbock- und Krebs-Energie.
Tipp des Tages:
Sport ja! Aber bitte in Maßen.