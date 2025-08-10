präsentiert von WUNDERWEIB.de
Wöchentliches Horoskop

Das Gesundheitshoroskop für Montag, 11. August 2025

Christine Schoppa, Astrologin
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 11. bis 17. August 2025: Dieser Sport tut Ihnen jetzt gut!

Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 11. August 2025!

Die Zahl 11 in einem Kreis vor dunkelblauem Hintergrund mit Sternen und 2 Stethoskopen
Eine Fußmassage macht fit

Sie haben viel Jungfrau-, Fische-, Zwillinge- oder Schütze-Energie? Dann ruft Sie der Fische-Mond auf, besonders auf Ihre Füße zu achten. Eine Fußreflexzonenmassage ist eine Wohltat für Füße und Seele. Die Organe im Körper werden positiv stimuliert. Wer unter Schlafstörungen, Kopfschmerzen und nervöser Unruhe leidet, der sollte sich solch eine Fußreflexzonenmassage gönnen. Tipp bei Fußbeschwerden: Tragen Sie möglichst Strümpfe und Schuhe aus Naturmaterialien, damit die Füße nicht schwitzen. Tragen Sie im Schwimmbad außerdem immer Badeschuhe.   

Tipp des Tages:

Tun Sie Ihren Füßen etwas Gutes.

Das Gesundheitshoroskop vom 11. bis 17. August 2025: Dieser Sport tut Ihnen jetzt gut!
Das Gesundheitshoroskop für Dienstag, 12. August 2025
Gesundheitshoroskop
