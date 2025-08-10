Das Gesundheitshoroskop für Montag, 11. August 2025
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 11. bis 17. August 2025: Dieser Sport tut Ihnen jetzt gut!
Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 11. August 2025!
Eine Fußmassage macht fit
Sie haben viel Jungfrau-, Fische-, Zwillinge- oder Schütze-Energie? Dann ruft Sie der Fische-Mond auf, besonders auf Ihre Füße zu achten. Eine Fußreflexzonenmassage ist eine Wohltat für Füße und Seele. Die Organe im Körper werden positiv stimuliert. Wer unter Schlafstörungen, Kopfschmerzen und nervöser Unruhe leidet, der sollte sich solch eine Fußreflexzonenmassage gönnen. Tipp bei Fußbeschwerden: Tragen Sie möglichst Strümpfe und Schuhe aus Naturmaterialien, damit die Füße nicht schwitzen. Tragen Sie im Schwimmbad außerdem immer Badeschuhe.
Tipp des Tages:
Tun Sie Ihren Füßen etwas Gutes.