Das Gesundheitshoroskop für Montag, 11. August 2025

Eine Fußmassage macht fit

Sie haben viel Jungfrau-, Fische-, Zwillinge- oder Schütze-Energie? Dann ruft Sie der Fische-Mond auf, besonders auf Ihre Füße zu achten. Eine Fußreflexzonenmassage ist eine Wohltat für Füße und Seele. Die Organe im Körper werden positiv stimuliert. Wer unter Schlafstörungen, Kopfschmerzen und nervöser Unruhe leidet, der sollte sich solch eine Fußreflexzonenmassage gönnen. Tipp bei Fußbeschwerden: Tragen Sie möglichst Strümpfe und Schuhe aus Naturmaterialien, damit die Füße nicht schwitzen. Tragen Sie im Schwimmbad außerdem immer Badeschuhe.

Tipp des Tages:

Tun Sie Ihren Füßen etwas Gutes.