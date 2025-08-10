Das Gesundheitshoroskop für Sonntag, 17. August 2025

Frische Luft – gut für die Lungen

Das Zeichen Zwillinge gehört zum Element Luft und ist dem Bereich der Lungen zugeordnet. Folgende Übungen werden daher unter dieser Mond-Phase als angenehm und beruhigend empfunden: Gehen Sie raus an die frische Luft und visualisieren Sie mit geschlossenen Augen, wie der Sauerstoff in Ihrem Körper zirkuliert. Stellen Sie sich vor, wie die Luft bei jedem Ein- und Ausatmen ganz leicht in Ihre Lungen hinein- und anschließend hinausströmt. Atmen Sie ganz bewusst und lauschen Sie den Geräuschen der Natur. Sie tut Ihren Lungen sehr gut und hilft gegen Stress.

Tipp des Tages:

Achten Sie auf eine bewusste Atmung.