Das Gesundheitshoroskop für Sonntag, 17. August 2025
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 11. bis 17. August 2025: Dieser Sport tut Ihnen jetzt gut!
Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 17. August 2025!
Frische Luft – gut für die Lungen
Das Zeichen Zwillinge gehört zum Element Luft und ist dem Bereich der Lungen zugeordnet. Folgende Übungen werden daher unter dieser Mond-Phase als angenehm und beruhigend empfunden: Gehen Sie raus an die frische Luft und visualisieren Sie mit geschlossenen Augen, wie der Sauerstoff in Ihrem Körper zirkuliert. Stellen Sie sich vor, wie die Luft bei jedem Ein- und Ausatmen ganz leicht in Ihre Lungen hinein- und anschließend hinausströmt. Atmen Sie ganz bewusst und lauschen Sie den Geräuschen der Natur. Sie tut Ihren Lungen sehr gut und hilft gegen Stress.
Tipp des Tages:
Achten Sie auf eine bewusste Atmung.