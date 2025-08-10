Das Gesundheitshoroskop vom 11. bis 17. August 2025: Dieser Sport tut Ihnen jetzt gut!

Wenn der Mond in den Fischen steht, dann sind Meditation oder Yoga besonders effektiv. Regelmäßig Yoga verbessert die Beweglichkeit, kräftigt die Muskulatur und fördert die Körperhaltung. Besonders die tief liegenden Muskelgruppen werden gestärkt, was Rücken- und Gelenkbeschwerden vorbeugen kann. Durch das achtsame Dehnen und Halten der Positionen werden Verspannungen gelöst und die Durchblutung angeregt.

Auch das Herz-Kreislauf-System profitiert: Sanfte Yogaformen können den Blutdruck regulieren, die Herzfrequenz senken und Stress abbauen. Die Atmung spielt dabei eine zentrale Rolle – durch bewusste Atemübungen (Pranayama) wird die Lungen­kapazität erhöht und das vegetative Nervensystem beruhigt.

Mentale Vorteile sind ebenfalls belegt: Yoga hilft, Stress abzubauen, innere Unruhe zu lindern und die Konzentration zu verbessern. Studien zeigen, dass es das seelische Gleichgewicht stärkt, Ängste reduziert und depressive Verstimmungen mildern kann. Zusammengefasst unterstützt Yoga ein ganzheitliches Wohlbefinden. Es verbindet Bewegung, Atmung und Achtsamkeit und trägt so nachhaltig zur körperlichen und psychischen Gesundheit bei.