Das Gesundheitshoroskop für Dienstag, 12. August 2025

Yoga schenkt dir tiefe Zufriedenheit

Der Fische-Mond eignet sich gut für Meditationen, autogenes Training oder Yoga. Lassen Sie Ihre Seele baumeln, tun Sie heute nur, was für Sie gut ist. Wenn Sie arbeiten müssen, dann stellen Sie sich am Abend auf Entspannung und Relaxen ein. Verwöhnen Sie sich mit einem Bad, massieren Sie Ihre Haut mit einem guten Körperöl. Die Sensibilität ist an Fische-Tagen ebenfalls erhöht, das hilft vielen, ihren Körper besser zu verstehen und Symptome richtig zu deuten. Man reagiert schneller auf bestimmte Beschwerden und kann dadurch rechtzeitig etwas dagegen unternehmen.

Tipp des Tages:

Ein gutes Körperöl regt die Sinne an.