Das Gesundheitshoroskop für Montag, 25. August 2025
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 25. bis 31. August 2025: Erkunden Sie die Heilkraft der Natur
Sauerkraut stärkt die Darmflora
Die Zeichen mit Fische-, Schütze-, Jungfrau- und Zwillinge-Energie haben an Jungfrau-Tagen vermehrt mit Verdauungsproblemen und Völlegefühl, Koliken oder Blähungen zu tun. Streichen Sie an diesen Tagen Hülsenfrüchte von Ihrem Speiseplan. Nehmen Sie nur leichte Kost zu sich. Zum Beispiel Reis mit Curry-Huhn. Tipp bei Verdauungsbeschwerden: Sehr oft handelt es sich um nervöse Störungen. Yoga oder andere fernöstliche Entspannungsmethoden beruhigen das vegetative Nervensystem. Kefir oder Sauerkraut bringen die gestörte Darmflora wieder ins Gleichgewicht.
Tipp des Tages:
Kefir tut der Darmflora gut.