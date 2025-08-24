Das Gesundheitshoroskop für Sonntag, 31. August 2025

Wechselduschen straffen die Haut

Der Schütze-Mond schenkt heute den Beinen und dem Rücken besondere Aufmerksamkeit. Gut tut uns jetzt alles, was unser Wohlbefinden und unsere Beweglichkeit unterstützt: Massagen mit angenehmen Ölen verwöhnen Muskeln und Haut, Wechselduschen beleben den Kreislauf, und auch Bewegung an der frischen Luft – zum Beispiel bei einer Wanderung oder Radtour – ist heute besonders wohltuend. Für Menschen mit Schütze-, Jungfrau-, Fische- und Zwillinge-Energie eignen sich eiweißreiche Mahlzeiten. Überlegen Sie, wie Sie Ihren Speiseplan gesund gestalten können.

Tipp des Tages:

Gönnen Sie sich heute bewusste Momente der Selbstfürsorge.