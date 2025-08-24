Das Gesundheitshoroskop für Dienstag, 26. August 2025

Probleme mit den Nieren

Störungen im Nieren- oder Blasenbereich beugen Sie am besten mit dem Trinken von Wasser, Tee oder Fruchtsäften vor. Der Waage-Mond gefährdet vor allem die Zeichen mit Waage-, Krebs-, Widder- und Steinbock-Energie. Saturn versetzt die Sie zudem in eine nachdenkliche Stimmung. Tipp bei Nierenbeschwerden: Zur Vorbeugung ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr sinnvoll. Zur fachärztlichen Behandlung sollten harntreibende und keimtötende Tees aus Bärentraube, Birkenblättern oder Wacholderbeeren getrunken werden. Sorgen Sie auch für Ausgleich nach einem stressigen Tag. Lesen Sie ein Buch oder hören Sie Musik.

Tipp des Tages:

Mit Sport kommt die gute Laune zurück.