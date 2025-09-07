Das Gesundheitshoroskop für Montag, 8. September 2025

Das Tanzbein schwingen

Der Mond in den Fischen gibt den Zeichen mit Schütze-, Fische-, Jungfrau- und Zwillinge-Energie enormen Auftrieb. Jetzt könnte es klappen, mit einem neuen Fitnessprogramm zu starten. Sie halten garantiert durch. Oder melden Sie sich zu einem Tanzkurs mit heißen Rhythmen an, z. B. Salsa – Herz und Kreislauf kommen dabei so richtig in Schwung und Ihre Stimmung wird positiv beeinflusst. Bewegen Sie sich viel in der freien Natur, da wäre eine Radtour ideal. Sie dürfen auch ruhig mal so richtig aus der Puste kommen. Das ist gut für Ihren Kreislauf.

Tipp des Tages:

Singen und Tanzen machen gute Laune.