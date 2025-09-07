präsentiert von WUNDERWEIB.de
Wöchentliches Horoskop

Das Gesundheitshoroskop für Montag, 8. September 2025

Christine Schoppas Jahresprognose 2023 - Foto: Astrowoche
Christine Schoppa, Astrologin
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 8. bis 14. September 2025: Dieser Mond fordert Sie zum Tanzen auf!

Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 8. September 2025!

Das Tanzbein schwingen

Der Mond in den Fischen gibt den Zeichen mit Schütze-, Fische-, Jungfrau- und Zwillinge-Energie enormen Auftrieb. Jetzt könnte es klappen, mit einem neuen Fitnessprogramm zu starten. Sie halten garantiert durch. Oder melden Sie sich zu einem Tanzkurs mit heißen Rhythmen an, z. B. Salsa – Herz und Kreislauf kommen dabei so richtig in Schwung und Ihre Stimmung wird positiv beeinflusst. Bewegen Sie sich viel in der freien Natur, da wäre eine Radtour ideal. Sie dürfen auch ruhig mal so richtig aus der Puste kommen. Das ist gut für Ihren Kreislauf.

Tipp des Tages:

Singen und Tanzen machen gute Laune.

Das Gesundheitshoroskop vom 8. bis 14. September 2025: Dieser Mond fordert Sie zum Tanzen auf!
Das Gesundheitshoroskop für Dienstag, 9. September 2025
Goldener Sternzeichenkreis vor einem dunklen Hintergrund - Foto: peshkova / AdobeStock
Die Sterne für die Woche
Für 3 auserwählte Sternzeichnen beginnt ab dem 08.09.2025 eine Woche voller Sternstunden!

Ab dem 8. September 2025 wartet auf diese drei Sternzeichen eine wundervolle Spätsommerwoche voller Überraschungen.

Ansicht des blauen Uranus im Weltall - Foto: Nikola / AdobeStock (generiert mit KI)
Uranus Rückläufigkeit
Rückläufiger Uranus ab dem 06.09.2025: Ihre Chance für innere Erneuerung und mutige Ideen!

Ab dem 6. September 2025 sorgt der rückläufige Uranus für neue Impulse und eröffnet Ihnen die Möglichkeit, alte Muster zu hinterfragen.

Vollmond steht in einem Sternzeichenkreis - Foto: sarayut_sy / AdobeStock
Die Sterne für das Wochenende
Diese 3 Sternzeichen dürfen sich am Wochenende ab dem 06.09.2025 auf magische Mond-Momente freuen

Welche drei Sternzeichen können auf ganz besondere Momente am Vollmond-Wochenende ab dem 6. September 2025 hoffen?

Grafik eines goldenen Hasen umgeben von Wolken und Lampions - Foto: iStock/PAKATIP CHAWLEESAEN
Chinesisches Monatshoroskop
Diese vier chinesischen Sternzeichen erleben den September als wahren Glücksmonat!

Das Rundumsorglos-Paket des Universums bekommen im September gleich vier chinesische Sternzeichen serviert.

Sternzeichen-Symbole im Horoskopkreis vor einem rosa- und orangefarbenen Hintergrund - Foto: Surasak Suwanmake/iStock
Spätsommer 2025
Diese 3 Sternzeichen finden noch bis zum Sommerende 2025 ihr persönliches Glück!

Bis zum Sommerende 2025 eröffnen die Sterne drei Sternzeichen neue Möglichkeiten, mit denen der Spätsommer für sie absolut unvergesslich wird.