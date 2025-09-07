Das Gesundheitshoroskop vom 8. bis 14. September 2025: Dieser Mond fordert Sie zum Tanzen auf!

Wenn der Mond in den Fischen steht, dann ist Wandern, Spazierengehen oder Tanzen angesagt. Denn bei Fische-Mond schwingt man besonders gern das Tanzbein.

Tanzen hat zahlreiche gesundheitliche Vorteile – es ist nicht nur Bewegung, sondern ein ganzheitliches Training für Körper, Geist und Seele. Körperlich stärkt Tanzen die Muskulatur, fördert die Ausdauer und verbessert die Koordination sowie das Gleichgewicht. Die rhythmischen Bewegungen regen Herz und Kreislauf an, fördern die Durchblutung und helfen, Kalorien zu verbrennen. Regelmäßiges Tanzen kann daher auch Übergewicht vorbeugen und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken.

Gleichzeitig werden beim Tanzen Glückshormone wie Endorphine und Dopamin ausgeschüttet, was Stress reduziert und die Stimmung hebt. Tanzen kann so Ängste, innere Unruhe oder depressive Verstimmungen lindern.

Auch das Gehirn profitiert: Das Erlernen von Schritten und Choreografien fördert die Konzentration, das Gedächtnis und die geistige Flexibilität – Studien zeigen sogar positive Effekte auf die Vorbeugung von Demenz.

Darüber hinaus stärkt Tanzen das Selbstbewusstsein, fördert soziale Kontakte und schafft Gemeinschaft – sei es in der Tanzschule, beim Paartanz oder in der Gruppe. Es verbindet Bewegung mit Musik, Emotion und Ausdruck.